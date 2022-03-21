С этой недели в Севастополе начнет теплеть

Столбик термометра поднимется на +

В Севастополе сегодня, 21 марта, переменная облачность.

Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +5…+7°.

Во вторник, 22 марта, переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +5…+7°.

В среду, 23 марта, малооблачно.

Ветер северо-восточный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +6…+8°.

В четверг, 24 марта, погода будет солнечной, температура днем поднимется до +9°, но будет ветренная погода.

В пятницу, 25 марта, ветер стихнет до 6 м/с, и температура днем прогреется до +8°.

На выходных, 26 и 27 марта, ожидается дождь и температура будет держаться на уровне +6-+8°.

Фото: Юрий Кондратьев