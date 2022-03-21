С этой недели в Севастополе начнет теплеть

Столбик термометра поднимется на +
В Севастополе сегодня, 21 марта, переменная облачность.
Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +5…+7°.
Во вторник, 22 марта, переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +5…+7°.
В среду, 23 марта, малооблачно.
Ветер северо-восточный 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +6…+8°.
В четверг, 24 марта, погода будет солнечной, температура днем поднимется до +9°, но будет ветренная погода.
В пятницу, 25 марта, ветер стихнет до 6 м/с, и температура днем прогреется до +8°.
На выходных, 26 и 27 марта, ожидается дождь и температура будет держаться на уровне +6-+8°.
Фото: Юрий Кондратьев