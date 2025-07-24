ФСБ задержан предприниматель в Севастополе за оправдание терроризма

Севастопольские полицейские совместно с сотрудниками регионального ФСБ задержали предпринимателя, подозреваемого в оправдании терроризма.

Под постом об объявлении воздушной тревоги в Крыму 48-летний севастополец оставил комментарии, в которых призывал к авиаударам по Крымскому мосту.

В полиции сообщили, что задержанный является индивидуальным предпринимателем, но бизнес переживает не лучшие времена. При этом мужчина торгует плодоовощной продукцией на местном рынке. В интернете накомментировал себе на срок.

Он создал несколько аккаунтов под разными псевдонимами, с которых призывал к убийству Президента РФ, публично одобрял ракетные удары по Крымскому мосту и оправдывал атаки беспилотников по инфраструктурным объектам Москвы.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Ему грозит до семи лет тюрьмы.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео полиции Севастополя