ФСБ выявила хищение 26 млн рублей при строительстве очистных в Оленевке

Директор подрядчика строительства очистных сооружений в курортной Оленевке (Черноморский район) подозревается в хищении 26 млн рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Установлено, что в июле 2021 года госзаказчик заключил контракт с частной фирмой на завершение строительно-монтажных работ на очистных с системой разводящих коллекторов стоимостью 138 млн руб.

«В дальнейшем директор фирмы указал ложные сведения об объемах выполненных работ в актах приема, по которым заказчиком была произведена полная оплата. Согласно заключению экспертов, разница между работами оплаченными и выполненными составила 26 млн руб», – говорится в сообщении.

Директору грозит лишение свободы до 10 лет.

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Ольга Сурикова