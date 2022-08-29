На Фиоленте горела заброшенная военная часть

В Севастополе вечером 28 августа в соцсетях стали появляться тревожные сообщения и фотографии сильного пожара в районе Автобата на Фиоленте. Губернатор Михаил Развожаев сразу успокоил жителей, что происходящее никак не связано с работой ПВО, в СНТ «Муссон» горело одноэтажное деревянное здание, на территории заброшенной в/ч.

В свою очередь, данную информацию подтвердили в пресс-службе городского МЧС. В ведомство сигнал о ЧП поступил в 19:12. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Погибших, пострадавших нет.

В 21:21 сотрудниками МЧС России удалось локализовать пламя и ликвидировать открытое горение.

Напомним, этим летом случился сильный пожар в многоквартирном доме в поселке Сахарная Головка, было спасено семь человек.

Ольга Сурикова