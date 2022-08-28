Учителей в России решили освободить от заполнения лишних документов

В России с 1 сентября вступить закон, освобождающий учителей от лишней бюрократии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту», — подчеркнул Володин.

По его словам, в стране введут четкий перечень документов, обязательных для заполнения. «Все остальные бумаги педагоги смогут не вести. «Таким образом, у учителей будет больше времени для непосредственной работы с учениками», — отметил спикер Госдумы.

Отметим, ранее в социальных сетях появилось открытое письмо директора севастопольской гимназии №1 Виктора Оганесяна к министру просвещения, в котором он среди прочего просил отменить аттестацию учителей, которая у них занимает много времени, но при этом не учитывает результаты учеников, а также освободить педагогов от лишней бумажной волокиты.

Напомним, в ходе предвыборных дебатов в эфире гостелеканала «СТВ» Илья Журавлев заявил о необходимости перехода на советскую систему образования.

Ольга Сурикова