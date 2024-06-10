Бывшего директора Департамента здравоохранения Севастополя посадят за злоупотребление должностными полномочиями

Бывший директор Департамента здравоохранения Севастополя приговорен к наказанию за злоупотребление должностными полномочиями. Севастопольский городской суд оставил без изменений обвинительный приговор Ленинского районного суда, признающего бывшего директора виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В 2015 году он заключил контракт на закупку магнитно-резонансного томографа на заведомо неисполнимых условиях. Контракт на сумму более 81,7 млн рублей был оплачен в 2016 году, но поставка томографа в Городскую больницу № 1 была выполнена только в 2017 году. Оборудование не было введено в эксплуатацию и в дальнейшем вышло из строя.

Суд первой инстанции приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и лишил его права занимать определенные должности в органах власти в течение двух лет. Апелляционные жалобы защиты были отклонены, и приговор вступил в законную силу.