Традиционно праздничные мероприятия начались с возложения цветов к мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941–1942 годов.

В мероприятии приняли участие руководство города и флота, ветераны, военнослужащий, а также делегация заксобрания Санкт-Петербурга.

В наш город с визитом прибыли председатель парламента Александр Бельский и депутат Константин Чебыкин.

«Дорогие севастопольцы! Уже 10 год Севастополь отмечает День России! Для севастопольцев — это один из самых значимых и долгожданных праздников. Именно Севастополь в 2014-м показал пример верности идеалам Родины. Недавно наш Президент Владимир Владимирович Путин сказал, что он уверен в том, что у России хорошее будущее. Это очень искренние слова. И очень правильные! Наша вера в нашу страну делает всех нас сильнее», — обратился к горожанам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Спикер заксобрания Владимир Немцев напомнил, что севастопольцы всегда чувствовали свою связь с Россией и считали себя россиянами: «Даже в дни отрыва от любимой Родины, мы всегда знали: пробьет час, и мы вернемся домой. Так и случилось. Севастополь снова стал частью великой России. И вот уже девятый год мы со всей многонациональной страной отмечаем этот праздник, ощущая наше единство, — сказал глава Законодательного Собрания Севастополя».

Вице-спикер местного парламента Илья Журавлев добавил, что на долю России всегда выпадают тяжелые испытания, но наш народ всегда достойно и с победой проходит их.

«История всегда испытывала наш народ на прочность. Не стало исключением и наше время. Сегодня мы, как и наши деды в середине прошлого века, вынуждены бороться с мировым злом – фашизмом, который пустил свои корни у наших границ, — подчеркнул Журавлев. — Но все мы точно знаем, что победа будет за нами, потому что как сказал великий полководец Александр Васильевич Суворов: «Мы русские с нами Бог!»

Депутаты парламентов Севастополя и Санкт-Петербурга также возложили цветы к стеле города-героя Ленинграда.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя