На директора дельфинария «Flipper» завели еще одно дело за продажу афалина в Сочи

Прокуратурой принимаются меры по привлечению к ответственности директора ООО «Биологическая станция» за незаконную продажу краснокнижного дельфина.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что директор указанного предприятия, который в конце 2022 года выпустил 4 дельфинов в открытое море, в июле того же года продал черноморского дельфина – афалина по кличке «Митя» в один из дельфинариев Сочи.

При этом им не было получено разрешение на продажу и перевозку дельфина–афалина.

В отношении директора и ООО «Биологическая станция» возбуждены 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.35 КоАП РФ (продажа редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных без надлежащего на то разрешения).

Материалы дел направлены в Южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для рассмотрения в пределах компетенции.

Напомним, в Севастополе по материалам прокурорской проверки оштрафован директор дельфинария «Flipper», который выпустил в море дельфинов, не приспособленных к жизни в природной среде.

Как уже сообщалось, очевидцы засняли, как директор выпускает млекопитающих в море. После этого началась проверка прокуратуры.

Ольга Сурикова