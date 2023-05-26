В Севастополе водитель начал выяснять отношения битой

В Севастополе полиция проводит проверку по факту дорожного инцидента, произошедшего между двумя водителями

Как отметили в пресс-службе городского УМВД, вчера в ходе мониторинга СМИ полицейские выявили видео, на котором запечатлен мужчина, наносящий по легковому автомобилю Опель удары битой.

В этот же день сотрудники полиции установили всех участников дорожного инцидента.

Сотрудниками полиции будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента.

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Ольга Сурикова