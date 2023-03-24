На Черноморском флоте признали потерю БДК «Саратов»

Сегодня, 24 марта, на открытии памятной доски погибшим в СВО морякам бригады десантных кораблей командир Крымской военной базы Феликс Меньков подтвердил потерю большого десантного корабля «Саратов», сообщает ForPost.

«Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, БДК «Саратов». Потеряли личный состав десантного корабля «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь Куников», — сообщил Меньков.

Напомним, в марте прошлого года в сети появилась информация, что БДК «Саратов» был затоплен у причала в Бердянске.

Также 24 июня прошлого года в Севастополе простились с Леонидом Олеговичем Абдоковым — матросом, машинистом трюмно-котельной команды большого десантного корабля «Саратов» 197 бригады десантных кораблей Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Он родился в Севастополе, здесь прожил всю свою жизнь.

В апреле 2022 года в Севастополе простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Он был командиром большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3 ранга.