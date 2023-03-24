Режиссер из Мариуполя поставила на сцене Луначарского премьеру «Ретро»

Спектакль по пьесе Александра Галина «Ретро» на сцене театра имени Луначарского поставила режиссер Мариупольского драматического театра Анжелика Добрунова.

Спектакль рассказывает о трагедии пожилых людей, которые даже в кругу родных чувствуют себя одинокими и ненужными. Вынужденные жить воспоминаниями о прошлой жизни, наполненной событиями и красками, они чужды и не интересны своим детям и внукам.

В центре сюжета овдовевший пенсионер, вынужденный переехать из деревни в городскую квартиру дочери и зятя. Близкие заняты своими делами, и на новом месте старику становится одиноко и тоскливо. Сблизится и найти общий язык с родными старику мешают ценностные различия, непонимание интересов и жизненных приоритетов зрелой дочери и ее мужа. Если пожилой человек всю жизнь жил ради других, то дочь и зять заняты исключительно собой.

Не выдержав общества надоедливого с его точки зрения старика, зять решает устроить ему настоящие смотрины, пригласив в гости трех знакомых пенсионерок. По воле случая предполагаемые невесты приходят в гости одновременно, и вот уже ситуация балансирует на грани фарса и трагедии одновременно. Перед нами раскрываются истории трех одиноких женщинах, мечтающих обрести хоть кого-то близкого на закате жизни.

Актерам театра Луначарского удалось заставить нас вместе с героями пьесы то смеяться, то плакать, разглядев за комичностью сюжета боль и одиночество персонажей.

Режиссер спектакля делится тем, что тема отношений с родными и поиска истинного смысла жизни сегодня на фоне событий, происходящих в ее родном регионе, важны как никогда: «Сейчас очень важно понимать, слышать и не терять связь со своими родными. В спектакле много тем продолжения рода, продолжения лучшего, что есть в наших родителях, в наших бабушках…. Я понимаю, насколько сейчас важно друг друга держать за руку своих родных, обнять друг друга или просто поговорить».

Главный герой всю жизнь проработал кровельщиком в государственной компании, помогая отстраивать разрушенный в войну город. Он сам признается, что, если бы латал крыши в частных домах, смог бы заработать намного больше. Теперь его взрослая дочь упрекает в том, что в детстве у нее не было хорошей одежды, а ее мать всю жизнь проходила в одном платье.

«Сейчас в Мариуполе очень много строителей, они очень быстро ставят окна, ремонтируют дома и все это совершенно бесплатно, и мы это способны оценить. И это намного важнее, чем какую-то одежду купить», — проводит параллель с сегодняшней ситуацией режиссер.

Помимо нестандартного сюжета, талантливой актерской игры спектакль поражает своими декорациями. Их создателям действительно удалось перенести нас в ретро-эпоху. Ведь все действие происходит в квартире, наполненной антиквариатом, где пожилые герои смотрятся гораздо уместнее, чем молодые дочь и зять главного героя.

Дарья Тимофеева