В Севастополе простились с командиром БДК «Цезарь Куников» Александром Чирвой

Скончался от ран

В Севастополе сегодня простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Он был командиром большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3 ранга.

Александр Чирва родился в Севастополе. Окончил филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С Попова.

В 2015 и 2016-м годах участвовал в проведении специальной операции на территории Сирийской Арабской Республики.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Александр Чирва скончался от ран, полученных в бою на Украине. ›Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа.

Мы всегда будем помнить нашего героя», — написал глава города в своем Telegram.

Ольга Сурикова