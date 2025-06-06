На Черноморском флоте — новый контр-адмирал

Как стало известно «Севкору», заместителю командующего Черноморским флотом по военно-политической работе Вячеславу Витольду присвоено воинское звание контр-адмирала. Соответствующее распоряжение подписал Президент России Владимир Путин.

Вячеслав Владимирович с 2012 года служит на Черноморском флоте в системе военно-политических органов. Занимает должность заместителя командующего ЧФ по ВПР уже не первый год.

По словам источников «Севкора», Витольд является участником и организатором многих значимых мероприятий как на флоте, так и в городе. Таким образом, в командовании Черноморского флота появился ещё один контр-адмирал — офицер, хорошо известный в Севастополе и на флоте.

Напомним, до Вячеслава Витольда должность заместителя командующего Черноморским флотом по военно-политической работе занимал Андрей Палий. Во время специальной военной операции Палий вместе с морской пехотой обеспечивал эвакуацию мирных жителей из Мариуполя. Погиб в боях за освобождение города. Награжден Орденом Мужества посмертно.

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