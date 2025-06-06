Банк России впервые за три года снизил ключевую ставку. Что это значит для Севастополя?

Центральный банк РФ на заседании 6 июня снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с сентября 2022 года. Тогда ставка была на уровне 7,5%, и с тех пор только росла — в ответ на ускорение инфляции и рост потребительского спроса.

По мнению регулятора, инфляционное давление начало постепенно снижаться, и экономика возвращается к траектории сбалансированного роста. Несмотря на это, ЦБ подчеркнул, что сохранит жёсткие условия кредитования и в дальнейшем — до тех пор, пока инфляция не стабилизируется на уровне 4%, как ожидается, к 2026 году.

Как это отразится на Севастополе

Снижение ставки — позитивный сигнал, но пока не означает быстрого облегчения для регионов. В Севастополе, как и по всей стране, высокая ключевая ставка влияет на два главных фактора:



— стоимость заёмных средств для бизнеса и граждан;



— доступность ипотеки и инвестиций в строительство и развитие.

При ставке в 20% большинство кредитов — в том числе для малого бизнеса, застройщиков и тех, кто хочет купить жильё — остаются малодоступными. Высокая стоимость заимствований сдерживает реализацию многих проектов, включая коммерческое строительство, модернизацию предприятий и запуск новых производств.

Кроме того, жёсткая денежно-кредитная политика продолжает охлаждать спрос — это сказывается на розничной торговле, сфере услуг и динамике потребления в городе.

Читайте также:

Цены в Севастополе «вскипели»: инфляция достигла 13,5%, больше всего подорожали овощи, масло и транспорт

Цены растут быстрее зарплат: что показал экономический отчёт Севастополя за 2024 год

Пока Банк России сохраняет курс на осторожное снижение ставки, заметные улучшения для региональной экономики могут наступить не раньше конца 2025 года. Для Севастополя это означает, что пока рассчитывать на массовое удешевление кредитов или резкий рост инвестиций преждевременно.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города