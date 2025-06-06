В Севастополе согласовали проект фонтана в сквере Лазарева

Проект центрального фонтана в сквере имени адмирала Михаила Петровича Лазарева получил одобрение Архитектурно-художественного совета Севастополя. Финальный вариант предусматривает изображение карты кругосветного путешествия знаменитого мореплавателя.

По информации источников, на заседании совета участники подчеркнули необходимость ускорить реализацию проекта, чтобы завершить благоустройство сквера как можно скорее. Напомним, работы в общественном пространстве начались ещё в мае 2023 года, но были приостановлены для согласования облика ключевых элементов, включая фонтан.

Изначально в качестве художественного решения обсуждались символы открытия Антарктиды, стилизованные очертания материка и образы великих морских экспедиций. После доработки и повторной презентации концепция была принята.

Фонтан станет центральной частью обновлённого пространства. Кроме него, в проект включены пешеходные дорожки, зоны отдыха, освещение, спортивные и детские площадки, а также масштабное озеленение. Работы ведутся в рамках контракта на сумму свыше 78 млн рублей, заключённого с ООО «Авес-строй» по заказу ГБУ «Парки и скверы».

После утверждения окончательной концепции благоустройство сквера должно быть возобновлено. Ранее планировалось завершить проект к ноябрю 2023 года.

Дмитрий Островский

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