На Черноморском флоте будет новая «Москва»

Напомним, утром 14 апреля появилось сообщения Минобороны РФ о том, что на крейсере «Москва» сдетонировал боезапас и произошел пожар. На следующий день 15 апреля стало известно, что при буксировке крейсера в Севастополь из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и затонул.

22 апреля Минобороны сообщило, что в результате чрезвычайного поражения на крейсере «Москва» 27 человек пропали без вести и 1 погиб.

Ольга Сурикова