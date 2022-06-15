На Черноморском флоте будет новая «Москва»

Также крейсер
Новый флагман Черноморского флота, который придет на смену затонувшему крейсеру «Москва», должен носить такое же имя. Такое мнение высказал экс-командующий ЧФ (2013 – 2018), начальник Главного штаба ВМФ РФ в 2018 – 2021 годах, адмирал Александр Витко, передает РИА Новости.
Он заверил, что корабль, который заменит «Москву» будет оснащен новой системой вооружения.
«У нас есть система вооружения на порядок выше, чем была на «Москве». И корабль, который будет им вооружен, вполне будет удостоен этого высокого звания. Я могу предполагать или хотеть – руководство определится. Но я бы очень хотел, чтобы этот корабль был «Москвой». Думаю, «Москва» будет новая», – поделился Витко.
Напомним, утром 14 апреля появилось сообщения Минобороны РФ о том, что на крейсере «Москва» сдетонировал боезапас и произошел пожар. На следующий день 15 апреля стало известно, что при буксировке крейсера в Севастополь из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и затонул.
22 апреля Минобороны сообщило, что в результате чрезвычайного поражения на крейсере «Москва» 27 человек пропали без вести и 1 погиб.
Ольга Сурикова