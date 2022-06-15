Строительство школы искусств в Херсонесе посетил замминистра обороны

Уже ведется внешняя отделка зданий

Строительство историко-археологического парка «Херсонес Таврический» посетил заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Объект вместе замминистра посетил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Строительство школы искусств и детского центра идет отличными темпами. Сейчас строители приступили к внешней отделке здания — уже можно понять, насколько качественный объект получит город», — говорится в Telegram главы города.

Также отмечается, что фасады и дворы, расположенных рядом жилых домов, также обновят, чтобы они гармонировали со зданиями и благоустройством в историко-археологическом парке.

Школа искусств, как уже сообщалось, смогут заниматься 500 талантливых ребят, после окончания строительства она будет передана городу. Завершить ее обещают к 1 сентября 2022 года.

Ольга Сурикова

Фото: t.me/razvozhaev