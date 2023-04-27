На блогера Елену Блиновскую завели уголовное дело, в доме идут обыски

На известную блогершу Елену Блиновскую завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Об этом сообщает СК и прокуратура Москвы

Сама она задержана сегодня утром силовиками при попытке пересечь границу РФ на арендованном автомобиле, также у нее имелись при себе билеты на самолет для вылета в другую страну.

Автомобиль был остановлен в Смоленской области на границе с Белоруссией около 5 утра. В машине, кроме нее, были ее водитель и охранник.

Обыски у Блиновской начались сразу по трем адресам: в частном доме в престижном ЖК «Миллениум парк» в Истринском районе Московской области, а также в квартирах на Павелецкой набережной и на улице Шверника.

Сама Блиновская находится на допросе в ГСУ СК по Москве.

Силовики показали видео обыска в коттедже блогерши.

Румтур по коттеджу блогера Елены Блиновской от московских силовиков. Идет тщательный досмотр ее люксовых сумочек и ящиков с ювелирными украшениями.

Ольга Сурикова