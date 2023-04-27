В Севастополе 17-летний парень влетел на ВАЗе в угол дома

В Севастополе сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего водителя автомобиля. Он на автомобиле «ВАЗ» въехал в фасадную часть дома.

ДТП произошло ночью 23 апреля около 23:35 на улице Челюскинцев в районе дома № 66.

Автоинспекторы установили, что 17-летний водитель, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в жилой дом. После столкновения ТС загорелось.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

При этом несовершеннолетний является владельцем машины, но не имеет прав, а также он в установленном порядке не зарегистрировал автомобиль, страховой полис отсутствует.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы по ч.1 ст.12.1, ч.1 ст.12.7, ч.2 ст.12.37 КоАП РФ.

Водителю теперь грозит штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Кроме того, ему грозит штраф за не зарегистрированный в установленном порядке автомобиль в размере от пятисот до восьмисот рублей.

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Ольга Сурикова