Сегодня ряд улиц Севастополя останутся без света

В связи с профилактическим ремонтом на воздушной линии, с 8 до 17 часов без электроэнергии останется село Орлиное (насосная Фороса).

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции, с 8 до 16 часов без электроэнергии останутся площадь Кролевецкого (1, 16), улицы Кудюрова (14-20, 11-21), Надежды Краевой (1-5, 5а, 9-15, 16, 42-48), Циолковского (4, 6), Челюскинцев (32-36, 32а, 32б, 34а, 34б, 34в, 36в), Кольская (5, 7), Леваневского (35).

Для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 6000 В, с 13 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии в тупик Горпищенко (5-13, на улицы Горпищенко (44, 52-56, 60, 37, 39а, 41, 43) и Семипалатинскую (35).

В связи с производством неотложных работ в сетях, с 11 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии на улицы Красносельского (7), 2-ю Бастионную (2а, 12а, 1а, 3а), Одинцова (2а, 2, 4, 1-11).