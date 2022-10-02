На аэродроме Бельбек самолет выкатился за пределы ВПП, произошел подрыв боекомплекта

В Севастополе 1 октября на аэродроме Бельбек произошла внештатная ситуация. По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Самолет при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться», — уточнил он.

Также добавил, что пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал.

Напомним, в августе на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Чуть позже в районе Майского в Крыму произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов. ЧП назвали диверсией.

Ольга Сурикова