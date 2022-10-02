Развожаев о звуке взрыва рядом с ТЦ «Московский»: в здание попала молния

Сегодня днем некоторых жителей проспекта Генерала Острякова испугал громкий звук похожий на взрыв или хлопок в офисном здании рядом с ТЦ «Московский». Произошедшее прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В офисном здании рядом с ТЦ Московский ( в бывшем здании Дома Быта) прозвучал хлопок. Здание не газифицировано. По предварительной версии спасателей — в крышу ударила молния. От этого в некоторых помещениях разбились стекла в окнах», — написал он в своем Telegram-канале.

Также уточнил, что возгорания дальше не произошло, никто не пострадал, на место прибыли сотрудники МЧС.

Возгорания нет, никто не пострадал. Сейчас на месте работает МЧС.

Напомним, 1 октября на аэродроме Бельбек при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Ольга Сурикова