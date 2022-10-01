В Севастополе любителей пьяной езды сводили на «кладбище» разбитых в ДТП машин

В Севастополе полицейские провели профилактическое мероприятие для водителей, осужденных за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Акцию «Севастополь за трезвое вождение» сотрудники ГИБДД провели совместно с уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю на городской специализированной стоянке.

Именно сюда привозят машины, пострадавшие в ДТП с трагическими последствиями.

«Автоинспекторы на фоне разбитых автомобилей рассказали присутствующим о наиболее резонансных ДТП, которые произошли по вине нетрезвых автомобилистов, и результаты этих трагедий увидели участники мероприятия – водители, привлеченные к уголовной ответственности за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, без изоляции от общества», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Нарушители своими глазами увидели страшные последствия аварий: искореженный и вырванный кусками металл, темно-бурые пятна на обивке и раскрошенные стекла.

Напомним, в Севастополе пьяный водитель на улице Некрасова наехал на тротуаре на двух девочек.

Ольга Сурикова