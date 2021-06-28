Мужская и женская сборные России стали призерами на Чемпионате Европы по регби-7

Девушки стали чемпионами

В минувшие выходные на проходившем в Москве втором этапе Чемпионата Европы по регби-7 мужской и женской сборным России удалось взять бронзу и золото.

Женская команда уже в седьмой раз выиграла чемпионат Европы.Соревнования проходили в два этапа, каждый из которых состоял из трёх групповых этапов. На первом этапе в Лиссабоне россиянки стали лучшими, набрав 20 очков. Также сборная России обыграла всех соперников и на этапе в Москве. В столице России хозяйки поля обыграли команды Германии (38:0), Португалии (24:14), Уэльса (52:0), Бельгии (36:0), Польши (33:5) и в заключительном матче турнира оказались сильнее соперников из Шотландии со счётом 22:5.

Мужской команде путь к третьему месту дался не так легко. В четвертьфинале турнира сборная России не без труда переиграла Грузию. Всё решили две попытки Александра Никитина, Грузия активно огрызались, но сумели ответить лишь одним заносом (10:5).

В полуфинале подопечные Александра Янюшкина встретились с главной сенсацией турнира, сборной Литвы, которая на предыдущей стадии расправилась с Португалией. Матч с прибалтийской командой начался для России ошеломительно – 0:21 к началу второго тайма. В дальнейшем Тихонович, Перестяк и Гудок почти сотворили камбэк, но Россия уступила 19:21 и отправилась в утешительный финал.

В игре за третье место россиянам противостояла сборная Германии, победитель первого этапа чемпионата Европы. На правах фаворита немцы повели в счете 19:0 опять же к началу второго тайма, а сборная России снова начала отыгрываться – Валерий Хлутков и Александр Гудок оформили по заносу, но на большее команду не хватило (12:19).

Мужская сборная России по регби-7 заняла четвертое место на втором туре чемпионата Европы, но по сумме двух туров сумела завоевать бронзовые медали. Золотые медали у сборной Испании, серебряные у команды Германии.

Напомним, что Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выступая на открытии финальных игр Регбийной школьной лиги, анонсировал, что уже 1 июля откроется первая часть стадиона имении 200-летия Севастополя. Стадион станет базой развития регби в нашем городе, там будут тренироваться все профессиональные регбийные команды.

Дмитрий Островский

Фото: Федерация регби России