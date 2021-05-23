Стадион имени 200-летия станет базой регби в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выступая сегодня на открытии финальных игр Регбийной школьной лиги, анонсировал, что уже 1 июля откроется первая часть стадиона имении 200-летия Севастополя. Стадион станет базой развития регби в нашем городе, там будут тренироваться все профессиональные команды.

«Вы знаете, что 1 июля мы планируем открыть первую часть стадиона имении 200-летия Севастополя. Это будет база развития регби в Севастополе, туда все наши профессиональные команды переедут», — отметил губернатор.

Напомним сегодня в Севастополе прошли финальные игры сезона 2020/2021 Регбийной школьной лиги. В соревнованиях приняли участие 13 команд из восьми школ и детского-юношеского клуба «Лидер». Всего в Регбийную школьную лигу вовлечено более 300 школьников из 13 учебных заведений.

Дарья Тимофеева

Фото: РИА 82