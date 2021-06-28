Начальник отдела МВД по Судаку оказался взяточником

Погорел на взятке в 75 тыс рублей

Как сообщила «Севкору» прокуратура Крыма, ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших начальника отдела МВД России и начальника отдела участковых уполномоченных отдела МВД России по Судаку.

Коррупционеры обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору).

Как утверждает прокуратура, полицейские местного отдела проводили проверку по факту перевозки 600 литров спиртосодержащей жидкости.

С просьбой о содействии к обвиняемым обратился местный житель, который просил возвратить изъятый груз и прекратить производство по делу об административном правонарушении.

Должностные лица данного отдела полиции, по предварительному сговору, 14 июля 2020 года за оказание содействия получили взятку в размере 75 тыс. рублей, а также один из обвиняемых, являясь начальником отдела участковых уполномоченных, получил взятку в 50 тыс. рублей за возврат спиртосодержащей продукции.

В ходе следствия также установлено, что обвиняемые давали незаконные указания своим подчиненным об изменении материалов административных производств и пояснений, ранее данных в ходе административных расследований, а также о непроведении проверки с целью препятствия привлечению предпринимателя к административной ответственности.

Дмитрий Островский