В Севастополе от коронавируса скончались четыре человека за сутки

Все пожилые люди

В Севастополе по состоянию на утро 24 декабря зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от пяти до 86 лет, говорится в оперативной сводке правительства города.

После выздоровления выписаны 130 человек. Скончалось четыре человека в возрасте от 57 до 75 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 6175 человека. В настоящий момент выздоровели 5797 человек, 211 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 155 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 178.

Под наблюдением находится 560 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.