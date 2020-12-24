В Севастополе найдено тело пропавшей молодой женщины

Причины смерти устанавливаются

В Севастополе обнаружено тело пропавшей без вести 33-летней жительницы города. К поиску были привлечены сотрудники полиции, военнослужащие Росгвардии, Черноморского флота, а также волонтёры.

В пресс-службе умвд города подчеркнули: причины и обстоятельства её смерти устанавливаются.

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По предварительной информации, найдено тело женщины, которая исчезла 20 декабря в вечернее время. В последний раз ее видели в доме в СНТ «Электрон-2».