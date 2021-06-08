Шесть депутатов не захотели поддержать религиозные общины Севастополя

Часть парламентариев не готова дать севастопольцам право полноценно отпраздновать крупные религиозные праздники
Шесть депутатов заксобрания Севастополя во втором чтении проголосовали против принятия законопроекта, вносящего изменения в закон «О праздниках и памятных датах города Севастополя». При этом их 12 коллег поддержали законопроект, для принятия документа не хватило ровно 1 голоса.
Суть изменений – предоставить губернатору Севастополя право объявлять выходной день на крупные религиозные праздники при обращении к нему с соответствующим ходатайством глав религиозных общин города.
Авторами данного законопроекта являются вице-спикер Илья Журавлев и депутаты ЛДПР Андрей Куринов, Артем Гордиенко.
«Возрождение межконфессионального диалога с государством, стало одним из показателей духовного обновления общества после событий «Крымской весны» 2014 года. Церковь как один из элементов духовной культуры оказывает активное влияние на жизнь многих этнических групп, проживающих в Севастополе. В течении последних лет в Севастополе произошли события, позволяющие сделать вывод о том, что сегодня государственно-конфессиональные отношения, как сфера пересечения светских и духовных институтов, находятся на новом этапе исторического развития. Несмотря на то, что современное российское законодательство регламентирует многие вопросы реализации свободы совести и осуществления деятельности религиозных объединений, остается еще целый комплекс вопросов требующих правового регулирования, в том числе на уровне законодательства субъектов Российской Федерации. К таким вопросам можно отнести необходимость правового регулирования проведения религиозных праздников», — отметил во время выступления Артем Гордиенко.
Депутат добавил, что работа в религиозный праздник зачастую признается очень серьезным нарушением религиозных канонов, а сама дата такого праздника меняется и высчитывается ежегодно согласно определенным правилам.
Законы субъектов Российской Федерации, устанавливающие религиозные праздники в качестве нерабочих праздничных дней, действуют во многих регионах РФ.
Севастопольское благочиние, объединение крымских татар «АКЪЯР», Совет мусульманских общин и уполномоченный по правам человека поддерживают проект закона «О праздниках и памятных датах города Севастополя», разработанный ЛДПР.
В поддержку законопроекта выступил глава постоянного комитета по законодательству и государственному строительству Василий Зубенко. Он отметил, что комитет поддержал законопроект.
Также департамент экономического развития дал позитивную оценку законопроекту.
Кристина Ветер
Фото: Севастопольское благочиние