Украина закрыла пункт пропуска в Крым

Рекомендуют выбирать другие пункты

Украинский контрольный пункт в одностороннем порядке прекратил пропуск лиц на границе с Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«7 июня 2021 года украинский контрольный пункт въезда-выезда «Чаплынка», расположенный напротив автомобильного пункта пропуска «Перекоп», в одностороннем порядке прекратил пропуск лиц через государственную границу», – указано в сообщении.

Данный пункт пропуска «Перекоп» предназначен для пересечения границы исключительно гражданами России и Украины.

«Рекомендуем учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок за границу и следовать через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Армянск» или многосторонний автомобильный пункт пропуска «Джанкой», – порекомендовали в российском ведомтсве.

О возобновлении пропуска лиц через «Перекоп» обещают сообщить дополнительно.

Ольга Сурикова

Фото:riafan.ru