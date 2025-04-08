МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе

Крым
08-04-2025

Сделать это оператор должен не позднее 30 июня 2025 года.

Компания уведомила ФАС о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования.

Как ранее сообщалось, «Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе только 28 февраля 2025 года. МТС — последний из операторов «большой четверки», который сохранял дополнительную плату и судился за ее сохранение на полуострове.

Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФАС и оказался на стороне абонентов.

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Ольга Сурикова