МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе

Сделать это оператор должен не позднее 30 июня 2025 года.
Компания уведомила ФАС о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования.
Как ранее сообщалось, «Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе только 28 февраля 2025 года. МТС — последний из операторов «большой четверки», который сохранял дополнительную плату и судился за ее сохранение на полуострове.
Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФАС и оказался на стороне абонентов.
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Ольга Сурикова