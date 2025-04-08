В центре города работает выставка, посвященная 100-летию ДДЮТ

Дворец детского и юношеского творчества представил фотовыставку к 100-летию со дня основания. Это большая историческая фотоэкспозиция «Добрый день, мой Дворец», которая отражает разные периоды истории ДДЮТ.

Дворец детского и юношеского творчества основан 22 апреля 1925 года. Тогда появился Центральный пионерский клуб. Он разместился в здании напротив ДОФа на улице Ленина.

Фотолетопись дворца освещает 60-е, 70-е и 80-е годы его работы, а также рассказывает о современных коллективах и мероприятиях, которые проходят в ДДЮТ.

Вместе с уличной выставкой открылся сайт «Фотолетопись Дворца».