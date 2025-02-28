С сегодняшнего дня «Мегафон» и «Yota» отменили роуминг в Крыму и Севастополе, сообщили в ФАС.

С сегодняшнего дня во время пребывания абонентов на полуострове минуты, смс и гигабайты расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана.

Ранее роуминг отменили Билайн, Т2 Мобайл, ООО «ВТБ Мобайл» и Ростелеком.

Отмечается, что МТС пытался оспорить решение и предписание ведомства по отмене роуминга в Крыму и Севастополе, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФАС России.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова