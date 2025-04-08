Институт биологии в Севастополе проиграл суд: его причал признан экологически небезопасным

Один из научных институтов города оказался в центре экологического скандала. Ленинский районный суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры, потребовав от Института биологии южных морей (ИнБЮМ) оборудовать свой причал в Камышовой бухте в соответствии с природоохранным законодательством. Сейчас объект используется без необходимых систем защиты воды от загрязнения.

Причал № 233, расположенный на терминале «Западный берег Камышовой бухты», находится в ведении ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН». Однако, как показала проверка Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры, он не оборудован системами, которые должны предотвращать загрязнение и заиление акватории. Это нарушает нормы водного кодекса, так как объект находится в водоохранной зоне.

По закону такие объекты должны иметь системы отведения сточных вод, места сбора отходов и другие защитные сооружения. Но на причале научного учреждения этого не оказалось.

Природоохранная прокуратура направляла руководству института представление с требованием устранить нарушения, однако реакция не последовала. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд. И выиграло.

Теперь ИнБЮМу предстоит привести причал в порядок — обеспечить его всей необходимой экологической инфраструктурой. Пока решение суда не вступило в законную силу, но уже сейчас очевидно: игнорировать требования по защите Черного моря не получится даже крупным научным учреждениям.