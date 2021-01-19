Можно ли найти в аптеках Севастополя антиковидные препараты?

Минздрав в прошлом году разработал рекомендации по лечению

Если ли в свободном доступе в аптеках Севастополя противокоронавирусные препараты, выясняли журналисты «Первого Севастопольского» телеканала.

Минздравом России были разработаны рекомендации по профилактике и лечению COVID-19, по которым врачи должны назначать определенные препараты. А именно – дексаметазон, азитромицин и цефтриаксон. Можно ли купить эти лекарства в аптеках города решили узнать журналисты.

Согласно рекомендациям, дексаметазон назначают при среднетяжелом течении заболевания при амбулаторном лечении, а также в стационарах при тяжёлой форме.

В аптеках рассказали, что препарат не поступал в торговые сети с декабря.

Антибиотик Азитромицин был найден в большинстве аптек города, но на него просят рецепт от врача. Стоимость – порядка 250 рублей за три таблетки. Но как отмечали фармацевты, по лекарственным препаратам ситуация не стабильная и стоимость может измениться.

Читайте также: В Севастополе прокуратура помогла ввести незарегистрированное лекарство для больного ребенка

Что касается цефтриаксона – антибиотика широкого спектра – он исчез с прилавков аптек Севастополя еще в декабре. Фармацевты могут предложить аналоги, но просят согласовывать прием с врачом.

Этот антибиотик могут назначить пациентам в тяжелом состоянии и при наличии сложной пневмонии, при легкой и средней форме врачи рекомендуют избегать.

Ольга Сурикова