В Севастополе COVID взял планку 100 человек в сутки

Количество заболевших растет

В Севастополе по состоянию на утро 19 января зарегистрировано 100 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

98 человек выписаны после выздоровления.

Умерли пять человек в возрасте от 48 до 93 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 8516 человек. В настоящий момент выздоровели 7698 человек, 329 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 300 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 195 человек.

Под наблюдением находится 663 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.