В Севастополе прокуратура помогла ввести незарегистрированное лекарство для больного ребенка

Прокуратура фиксирует нарушения в сфере обеспечения лекарствами

Прокуратура Севастополя проверила соблюдение законодательства в обеспечении лекарствами льготных категорий граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

И сразу отмечено, что севастопольцы неоднократно жаловались на отказ в выдаче лекарств по выписанным льготным рецептам в связи с их отсутствием в аптеках, а также отказы в предоставлении соответствующих рецептов.

Причинами являлись, как установило ведомство, несвоевременная организация закупок и отсутствие медикаментов у поставщиков.

В информации надзорного ведомства говорится, что к ним обратилась мать несовершеннолетнего ребёнка-инвалида, который не был обеспечен положенным ему лекарством.

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«Установлено, что научно-исследовательским институтом Москвы в октябре 2019 года принято решение разрешить к индивидуальному ввозу и применению незарегистрированный на территории Российской Федерации препарат, необходимый этому ребёнку. Вместе с тем, в нарушение федерального законодательства, несовершеннолетний положенным ему лекарственным препаратом своевременно обеспечен не был», – сообщает пресс-служба.

Прокуратура добилась обеспечения лекарством через суд.

С начала года ведомство рассмотрело 10 обращений по вопросам лекарственного обеспечения. Директору департамента здравоохранения Севастополя внесено 5 представлений, по результатам рассмотрения которых 4 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также прокуратурой города в суды направлено 2 исковых заявления.