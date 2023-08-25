Москвич напал на сотрудника Росгвардии ночью в Херсонесе

В Севастополе осудили мужчину за применение насилия в отношении сотрудника войск национальной гвардии. Суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Москвы 1985 года рождения.

В марте этого года в ночное время в пьяном виде мужчина пробрался на территорию государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». И при попытке через забор был остановлен сотрудниками охраны музея.

На место происшествия прибыли сотрудники войск национальной гвардии, одного из которых мужчина и ударил, пытаясь не допустить задержания.

Дебоширу назначили наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей.

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Ольга Сурикова