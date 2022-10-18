В Севастополе пьяный иностранец проник в школу и заснул в библиотеке

В Севастополе сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который проник в помещение школы, разбив камнями оконные стеклопакеты. Задержанный оказался 23-летним жителем соседнего государства.

«К оперативно прибывшим патрульным обратился охранник школы и сообщил, что по мониторам камер наружного наблюдения он заметил, как незнакомец разбил окна первого этажа, а потом залез в один из кабинетов. Росгвардейцы обследовали помещения и обнаружили злоумышленника в библиотеке школы спящим на книгах», – сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что мужчина был пьяным.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

Читайте также: Ночью жителей центра Севастополя атаковал окровавленный мужчина

Ольга Сурикова