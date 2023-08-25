Экс-президент США Дональд трамп угодил в тюрьму

Бывший президент США Дональд Трамп попал в тюрьму в качестве заключенного, но вышел на свободу через 20 минут.

Трамп оказался в тюрьме округа Фултон по обвинениям во вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Тем не менее, арест имеет формальный характер, поскольку экс-президент провел в тюрьме чуть более 20 минут и вышел на свободу после того, как его оформили, взяли отпечатки пальцев и сделали фото.

Адвокаты Трампа заранее договорились о его освобождении под залог в 200 тысяч долларов. Трамп стал единственным президентом

Напомним, на слушаниях в Конгрессе США майор американских ВВС Дэвид Груш заявил, что штаты нашли обломки НЛО и «не принадлежащие людям биологические материалы».