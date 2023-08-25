ФСБ: Украинские спецслужбы нанимают на поджоги в России психически нездоровых людей

Украинские спецслужбы привлекают к поджогу объекту МО РФ, МВД и РЖД пенсионеров, маргиналов и психически нездоровых людей. Об этом заявила ФСБ РФ.

Исполнители получают такие «заказы», переходя по объявлениям в интернете о «быстром заработке». Им предлагают за работу 10-20 тысяч рублей. Украинские спецслужбы публикуют объявления в телеграм-каналах, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков, добавили в ФСБ.

При этом в ведомстве добавили, что все исполнители задерживаются, некоторым свет срок до 19 лет.

Ольга Сурикова