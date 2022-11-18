Мошенницу в Севастополе будут судить за попытку украсть 175 тысяч рублей под видом передачи взятки

Жительница Севастополя обвиняется в хищении денежных средств под предлогом посредничества в передаче взятки и коммерческом подкупе. Она обещала решить проблемы потерпевшему в коммунальных управлениях.

В июне 2022 года она пообещала потерпевшему выступить посредницей в даче взятки – 175 тысяч рублей –должностному лицу ГУПС «Водоканал» и лицу, выполняющему управленческие функции в ООО «Севастопольэнерго».

Таким образом она должна была якобы поспособствовать в решении вопроса по подключению объекта недвижимости к сетям водоканала и электричеству.

В действительности женщина не имела возможности и не намеревалась оказать обещанные ею услуги.

Мужчина обратился в полицию и мошенницу задержало ФСБ.

Напомним, мошенник в Севастополе обманул местных жителей на 800 тысяч рублей, обещая доставить зарубежные товары.

Ольга Сурикова