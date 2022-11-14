В Севастополе мошенник зарабатывал на обещаниях привести зарубежные товары

Мошенник в Севастополе обманул местных жителей на 800 тысяч рублей, обещая доставить зарубежные товары. Уголовное дело заведено на 43-летнего местного жителя.

Индивидуальный предприниматель предлагал своим знакомым, а также случайным клиентам приобрести различные товары: бытовую и компьютерную технику, стройматериалы и предметы обихода по закупочным ценам с доставкой из-за границы. При этом он брал предоплату, зная, что выполнять обязательства не собирается.

«Введенные в заблуждение жители Севастополя перечисляли, а в некоторых случаях передавали лично от 40 до 350 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю.

Полученными деньгами мошенник выплачивал зарплату работникам своей фирмы, а также тратил на личные нужды.

После обращения потерпевших в полицию, его задержали.

Предварительно установлено, что от его действий пострадали пятеро местных жителей. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, пожилая жительница Севастополя перевела дистанционным мошенникам более двух миллионов рублей.

Ольга Сурикова