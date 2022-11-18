В Крыму строят фортификационные укрепления

В Крыму проводятся фортификационные работы для гарантированной безопасности. Об этом на совещании сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что предпринимаемые сегодня военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма.

«На территории Крыма под моим контролем в том числе проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан», – сказал Аксенов на совещании, видеофрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты «за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области».

Ольга Сурикова