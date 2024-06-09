Море у берегов Севастополя прогрелось до 21°C

В Севастополе фактически начался купальный сезон. Температура воды у берегов города составляет 21°C.

При этом врачи отмечают, что купаться можно даже незакаленным людям, начиная с 17 °C. В этом случае все зависит от того, комфортно ли вам находиться в такой воде.

А вот температура в диапазоне 21°C – 24 °C считается комфортной. В такой воде можно плавать до 50 минут, а просто находиться до 20 минут.

Идеальной же считается температура 24 °C – 27 °C. В такой воде можно плавать до двух часов.

Стоит обратить внимание, что, если вода прогрелась выше, чем 27 °C купаться не стоит. При такой температуре море не способно самоочищаться, в нем с большой скоростью начинают размножаться возбудители различных болезней, что чревато кишечными инфекциями и прочим. При этом в самые жаркие летние месяца: вторая половина июля – август температура в Черном море может достигать 28 °C — 30°C.

Напомним, купальный сезон в Севастополе стартует 15 июня и продлится до 15 сентября. В этом году официально будут работать 24 пляжа. До официального старта купального сезона на пляжах города не работают спасатели, дополнительные туалеты, душевые и много другое. Так что будьте аккуратны во время купания, соблюдайте правила безопасности на воде.

Отметим, что по итогам прошлогоднего купального сезона в Севастополе утонули 16 человек.

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Дарья Тимофеева

Фото: Дарья Тимофеева