Купальный сезон в Севастополе начнется 15 июня

Сегодня, 31 мая, на заседании правительства Севастополя директор горхоза Евгений Горлов объявил, что купальный сезон этого года продлится с 15 июня по 15 сентября.

По словам Горлова, в этом году официально будут работать 24 пляжа.

«Сегодня уже 12 пляжных территорий получили положительное заключение роспотребнадзора. Соответственно до начала купального сезона все остальные пляжи будут подготовлены», — заверил Горлов.

Руководитель горхоза подчеркнул, что с завтрашнего дня его подчинённые начнут объезд пляжей с целью обследовать их на предмет соответствия нормам.

Перечень пляжей по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева будет опубликован на сайте правительства Севастополя.

Напомним, доступ на пляж «Ушакова балка» закрыт в связи с требованиями повышенной безопасности на фоне проведения специальной военной операции, пояснил сегодня на заседании правительства глава Севастополя Михаил Развожаев.

Дмитрий Островский