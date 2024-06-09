Понятие «многодетная семья» закрепят на федеральном уровне

С таким предложением выступила фракция ЛДПР в Госдуме во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Семья считается многодетной, если в ней находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. Также предложение включает в себя положения о государственной поддержке многодетных семей, правах и льготах, а также установление удостоверения единого образца для таких семей.

Вопросы социальной поддержки семей с тремя и более детьми в настоящее время регулируются различными документами, такими как Указ Президента РФ № 63 от 23 января 2024 года и законы субъектов РФ. Отсутствует единый федеральный закон, который бы регулировал эти вопросы в России. Кроме того, определения многодетной семьи и меры их поддержки различаются в разных регионах, отмечают авторы проекта. ЛДПР уже 35 лет говорит о том, что демография является вопросом национальной безопасности.

Введение нового термина «многодетная семья» по инициативе президента вызывает оптимизм и радость. Предложение ЛДПР заключается в закреплении данного термина на федеральном уровне, чтобы признать важность и уникальность таких семей. Необходимо оказывать поддержку этим героям, которые воспитывают троих и более детей. Законопроект партии охватывает многочисленные меры помощи, включая бесплатное предоставление лекарств по рецептам для детей из многодетных семей до 18 лет, бесплатный проезд и приоритетное право на поступление в государственные детские сады и школы.

Депутат Иван Сухарев, представляющий фракцию ЛДПР в Госдуме, выразил мнение, что законопроект, направленный на поддержку семей, решившихся на этот шаг, поможет преодолеть демографические проблемы, возникшие в стране в 90-е годы. Он выразил надежду на поддержку данной инициативы со стороны депутатов других фракций и правительства.

В ЛДПР давно считают, что принятие федерального закона в данной области необходимо. Сегодня в Российской Федерации существует ряд серьезных демографических проблем, с которыми необходимо справиться.

Депутаты считают, что будущее государства и его национальная безопасность напрямую зависят от темпов и характера решений проблем. Авторы проекта уверены, что необходимо повышать социальный статус многодетной семьи в обществе и прописать основной термин и меры соцподдержки на едином уровне. По мнению парламентариев, многодетная семья является опорой государства в его дальнейшем развитии, а социальная поддержка многодетных семей – важные инвестиции государства в будущее страны. Важное значение для обеспечения защиты и поддержки семей с тремя и более детьми имеет закрепление на федеральном уровне юридического понятия многодетной семьи.

Взглянем на вопрос по-другому: создание особых законодательных гарантий для таких семей и предоставление им дополнительных преимуществ и поощрений от государства будет способствовать закреплению этой концепции, а также способствовать увеличению демографической устойчивости и росту численности населения. Поддержка многодетных семей на федеральном уровне поможет создать благоприятную обстановку для их развития и процветания, а также способствует формированию здорового общества и будущего поколения. Взглянем на вопрос по-другому: создание особых законодательных гарантий для таких семей и предоставление им дополнительных преимуществ и поощрений от государства будет способствовать закреплению этой концепции, а также способствовать увеличению демографической устойчивости и росту численности населения.

Напомним, в День защиты детей актив Севастопольского отделения ЛДПР раздавал на улицах города и в парках мороженое детям.

Также на площадке издания «Севкор» прошел прямой эфир с участием координатора Севастопольского отделения ЛДПР Ильи Журавлева, который рассказал, что ЛДПР последовательно выступает за отмену ЕГЭ и ОГЭ.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Дарья Тимофеева

Фото: Анна Левина