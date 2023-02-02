Модуль со строителями «Тавриды» сгорел за 40 минут

На месте пожара в стройгородке «Тавриды» на улице Нефияной работают дознаватели, спасатели проливают конструкции и разбирают завалы.

Модуль, в котором жили люди, по свидетельствам очевидцев сгорел дотла за 40 минут, пишет ForPost.

Один из рабочих рассказал, что задымление увидели в душевом отсеке, где стояли водонагревательные бойлеры. Предположительно, оттуда и начался пожар.

В строительном двухэтажном модуле жили около 180 человек.

Городские власти подтвердили гибель восьми человек, еще двое находятся в больнице.

Ольга Сурикова