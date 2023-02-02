В крупном пожаре в Севастополе погибли семь человек

Сегодня ночью в Севастополе произошел пожар в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная, в Сахарной Головке. Сообщение о ЧП в экстренные службы поступило в 2:19.

Наблюдалось открытое горение на площади 200 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

Сейчас открытое горение ликвидировано. Спасатели разбирают завалы.

В момент возгорания в здании находились 185 человек, большинство из них смогли выбраться сами. По предварительным данным, в бытовках жили строители трассы «Таврида».

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Ольга Сурикова