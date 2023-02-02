ФСБ задержан крымчанин, вступивший в ряды украинского нацбатальона

УФСБ по Крыму и Севастополю совместно с погрансужбой ФСБ задержали крымчанина, который в 2016 году вступил на Украине в Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана* и принимал активное участие в его деятельности.

Подчеркивается, что реальной возможностью выйти из состава незаконного формирования мужчина не воспользовался и не обратился в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

* террористическая организация, запрещенная на территории России

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Ольга Сурикова